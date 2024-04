ZZAJ à ceux qui se ratent Reichshoffen, samedi 25 mai 2024.

ZZAJ à ceux qui se ratent Reichshoffen Bas-Rhin

Un studio de radio désuet et décrépit, des instruments partout. C’est le début de l’émission musicale Voyage aux Pays du Jazz. Nous voilà embarqués dans une virtuose déferlante de musique et de maladresses.

Un studio de radio désuet et décrépit, des instruments partout. C’est le début de l’émission musicale Voyage aux Pays du Jazz. Les présentateurs semblent paniqués… Le patron a invité du public pour faire l’émission en direct. Mais c’est impossible ! Trop tard… Nous voilà embarqués dans une virtuose déferlante de musique et de maladresses.

Mise en scène de Sandrine Righeschi. Avec Matthias Lauriot Prevost et Augustin Ledieu. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 20:30:00

fin : 2024-05-25

12 rue du Général Koenig

Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est info@lacastine.com

L’événement ZZAJ à ceux qui se ratent Reichshoffen a été mis à jour le 2024-04-10 par Office de tourisme de l’Alsace Verte