Zumba en plein air Les Houches Les Houches Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Les Houches

Zumba en plein air Les Houches, 4 août 2022, Les Houches. Zumba en plein air

Place du village Les Houches Haute-Savoie

2022-08-04 19:30:00 19:30:00 – 2022-08-04 Les Houches

Haute-Savoie Venez découvrir la Zumba avec une prof surmotivée !

Découverte offerte par l’association Alti’Move. info@leshouches.com +33 4 50 55 50 62 Les Houches

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Les Houches Other Lieu Les Houches Adresse Place du village Les Houches Haute-Savoie Ville Les Houches lieuville Les Houches Departement Haute-Savoie

Les Houches Les Houches Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-houches/

Zumba en plein air Les Houches 2022-08-04 was last modified: by Zumba en plein air Les Houches Les Houches 4 août 2022 Place du village Les Houches Haute-Savoie

Les Houches Haute-Savoie