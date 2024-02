ZOUFRIS MARACAS ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers, jeudi 25 avril 2024.

Originaire de Sète, Zoufris Maracas est un groupe de chanson française à textes et métissée fondé par deux amis d’enfance Vincent Sanchez dit Vin’s et Vincent Allard surnommé Micho. Investis dans des actions humanitaires, les deux compères voyagent beaucoup puis se retrouvent en 2007 à Paris. Au chômage, pour gagner de l’argent, ils forment le duo Zoufris Maracas et commencent par se produire sur les terrasses de la capitale et dans le métro. Au fil des rencontres, le duo se retrouve en studio en 2010 où il foit la connaissance d’autres musiciens. Le groupe s’élargit avec François Causse (batterie), Brice (trompette) et Mike (guitare manouche). Invité par le groupe La Rue Ketanou, Zoufris Maracas se produit sur scène, ce qui leur permet d’étendre leur notoriété en peu de temps. Entrainante et colorée, leur musique est un savoureux et explosif cocktail de rythmes exotiques. Des sonorités rapportées de leurs différents voyages. Quant aux textes, ils interpellent et expriment les aléas de la vie avec beaucoup de dérision et de tendresse. Leur single inaugural, « Et ta mère » (2011), est le premier d’une longue série (« un gamin », « Dis Papa », « Cocagne »…) qui fait mouche auprès d’un large public séduit par leurs mélodies festives. Le groupe se retrouve sollicité par de nombreux festivals tels que Festival en Othe, Solidays, Paleo (Suisse), Quand je Pense à Fernande (Sète) ou le Festival International de la Chanson à Granby (Québec). Malgré son succès, le groupe reste très engagé : en 2014, il organise une soirée sur le thème « Les Zoufris font la manche au Cabaret Sauvage » et reverse la recette (collectée au chapeau) à un collectif de sans-papiers. « Chienne de Vie » et « Le Livre de la Jungle », deux albums sortis en 2015 et 2016, confortent la popularité du groupe, qui continue d’enchanter son public avec des prestations scéniques festives et inspirées.

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86