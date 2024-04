Zóu Maï Gardanne, samedi 18 mai 2024.

L’Office de tourisme vous donne rendez-vous à Zóu Maï, l’événement dédié à la culture et aux traditions Provençales !

Le samedi 18 Mai de 10h à 19h sur le cours de la République et dans le centre ancien de Gardanne.

Tout au long de la journée le public sera plongé dans les traditions d’un village provençal d’antan. A cette occasion, le centre ancien comme le centre-ville de Gardanne seront investis et mis en valeur, pour un véritable retour dans le passé.



Programme détaillé sur le site internet www.tourisme-gardanne.fr ou à l’accueil de l’office de tourisme.

04.42.51.02.73 contact@tourisme-gardanne.fr .

Centre ancien et cours de la République

