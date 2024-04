Zoom sur les métiers du soin et de l’accompagnement 209 grand’rue de chateauneuf chatellerault Châtellerault, jeudi 25 avril 2024.

Zoom sur les métiers du soin et de l’accompagnement La Mission locale Nord Vienne organise un après-midi d’information autour des métiers du soin et de l’accompagnement.



Ces métiers couvrent un large éventail de secteurs, notamment la santé, le … Jeudi 25 avril, 14h00 209 grand’rue de chateauneuf chatellerault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-25T14:00:00+02:00 – 2024-04-25T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-25T14:00:00+02:00 – 2024-04-25T17:00:00+02:00

La Mission locale Nord Vienne organise un après-midi d’information autour des métiers du soin et de l’accompagnement.

Ces métiers couvrent un large éventail de secteurs, notamment la santé, le médico-social, l’éducation spécialisée et le social, et contribuent au bien-être et à la qualité de vie des individus.

Venez découvir les multiples facettes de ces professions gratifiantes et découvrez les opportunités qu’elles offrent.

Rendez-vous dès 14h à la Mission locale de Châtellerault.

209 grand’rue de chateauneuf chatellerault 209 grand’rue de chateauneuf chatellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: null}, {« type »: « phone », « value »: « 0549200420 »}]