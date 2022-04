Zone de gratuité Frohmuhl Frohmuhl Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Frohmuhl

Zone de gratuité Frohmuhl, 3 juillet 2022, Frohmuhl. Zone de gratuité Frohmuhl

2022-07-03 – 2022-07-03

La zone de gratuité est un projet porté par des bénévoles, en collaboration avec l'association Mamaya Evaz. Le principe : vous avez des objets en bon état qui ne vous servent plus, vous les déposez dans la zone, si des objets qui se trouvent dans la zone vous intéressent, servez-vous, c'est gratuit. Aucun besoin de déposer des objets pour en prendre et vice-versa. A la fin de la journée, une partie des objets restant sont stockés pour la prochaine zone de gratuité, le reste est donné à Emmaüs. Des ateliers peuvent être proposés lors de ces journées. Attention, les dates et lieux sont susceptibles d'être modifiés suite à d'éventuelles nouvelles mesures sanitaires. pensez à vérifier sur le site internet lespiverts.org ou par téléphone 03 88 70 44 86

