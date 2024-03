ZKR PALOMA – GRANDE SALLE Nimes, jeudi 25 avril 2024.

Son talent est indéniable, et c’est sur scène que le jeune roubaisien excelle. Auteur, compositeur et interprète, le rappeur va à l’essentiel dans ses textes : une musicalité puissante, des rimes complexes et un flow incisif… Pas de fioritures, il rappe sa vérité de la rue. Après s’être fait assez discret sur la scène rap française, il a récemment été aperçu dans la dernière saison de Banlieusards et a sorti une réédition de son dernier album en début d’année « Caméléon », en collab avec des grands du genre, comme SDM, Hamza ou PLK. ZKR sait garder les pieds sur Terre, même s’il est pour beaucoup le nouveau prodige du rap hexagonal !

Tarif : 22.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-04-25 à 20:00

PALOMA – GRANDE SALLE 250 Chemin de l’aerodrome 30000 Nimes 30