Zéphyr et Alyzé – Compagnie du Grand Tout Salle des fêtes de Ploumagoar Ploumagoar, samedi 6 avril 2024.

Spectacle de théâtre jeune public par la Compagnie du Grand Tout Samedi 6 avril, 16h30 1

Dans le cadre de l’exposition Edgar Flauw Planche à vagues.

Deux enfants jouent à se raconter des histoires de bord de mer… Soudain, leur imaginaire les catapulte en pleine tempête et CRAC c’est le naufrage ! Echoués sur une île déserte, sauvés par une baleine à bosse, jusqu’où les emmenera l’aventure…

Durée 35min, à partir de 5 ans

Salle des fêtes de Ploumagoar Rue de la Poste, 22970 Ploumagoar Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor