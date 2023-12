Julien Doré Zénith Le Grand-Quevilly, 6 mars 2025 19:00, Le Grand-Quevilly.

Julien Doré Jeudi 6 mars 2025, 20h00 Zénith CAT OR : 75€ / CAT 1 : 65€ / CAT 2 : 55€ / FOSSE : 37€ / FOSSE EARLY* : 50€ *Fosse Early : accès prioritaire 30 min avant l’ouverture des portes, priorité non garantie au-delà.

Placement assis numéroté / Fosse debout

Contact P.M.R. : 02.32.18.64.83

Après le phénoménal “aimée tour” et son extraordinaire show ayant conquis plus de 600 000 spectateurs à travers une cinquantaine de concerts complets en Zéniths et Arenas, Julien Doré annonce son grand retour sur scène avec un tout nouveau spectacle ! Une tournée évènement dans les plus grandes salles de France, Belgique et Suisse à partir du 1er mars 2025 et à l’Accor Arena de Paris les 5 et 6 avril 2025.

Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.zenith-de-rouen.com/evenement/julien-dore/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2025-03-06T20:00:00+01:00 – 2025-03-06T22:15:00+01:00

2025-03-06T20:00:00+01:00 – 2025-03-06T22:15:00+01:00