Gazo Zénith Le Grand-Quevilly, 8 février 2025 19:00, Le Grand-Quevilly.

Gazo Samedi 8 février 2025, 20h00 Zénith Carré Or : 55 € / Debout Early Access : 55 € / Cat. 1 : 49 € / Debout : 43 €

Un rappeur, c’est avant tout une voix. Celle de Gazo est à l’image du personnage : éraillée, grave, et menaçante. Elle est aussi l’une des plus en vue de la vague drill française, sous-genre rap qui a tout ravagé sur son passage dans l’Hexagone en 2020, et qui a vu une nuée de jeunes rappeurs tenter de s’y faire un nom.

Avec sa dernière mixtape « KMT », certifiée triple disque de platine, Gazo prouve qu’il n’a rien d’un débutant. Cela fait quinze ans que le rap rythme sa vie et celle de ses potes, ses « gazos » comme il les appelle, et avec qui il vole en essaim dans les rues de Saint-Denis depuis sa prime adolescence.

Aujourd’hui, Gazo a 29 ans, et tout son passé hante sa musique. Ce qui frappe également, c’est son aisance et sa singularité, toutes deux acquises en travaillant sa technique. La pratique des différentes écoles du rap lui a permis de s’ouvrir des perspectives sonores, d’être plus libre musicalement, car si la drill est sa musique de prédilection, Gazo est également obsédé par la mélodie, avec tout le perfectionnisme et le savoir-faire que cela sous-entend. Après avoir fait une première tournée des Zénith avec un Accor Arena à Paris complet en seulement 2 semaines, Gazo continue son ascension et annonce une nouvelle tournée des Zénith dans toute la France à partir de janvier 2025 !

Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2025-02-08T20:00:00+01:00 – 2025-02-08T22:00:00+01:00

