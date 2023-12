SCH Zénith Le Grand-Quevilly, 12 décembre 2024 19:00, Le Grand-Quevilly.

SCH Jeudi 12 décembre 2024, 20h00 Zénith Assis : 60 € / Debout Early : 55 € / Debout : 45 €

Il y a deux ans, SCH signait un retour en grande pompe avec le premier volet de la saga JVLIVS. Deux ans plus tard, après avoir tenu en haleine ses fans avec l’ambitieux ‘ROOFTOP’ et sa brillante participation à ’13 Organisé’, SCH décide enfin d’assouvir les attentes d’un public, toujours plus nombreux. En explosant son record de lancement, SCH prouve une nouvelle fois, que son album « JVLIVS II » sorti en Mars 2021, est sans l’ombre d’un doute, le plus attendu de l’année sur la scène Rap FR. Il sera certifié disque d’or en 4 jours seulement, et comptabilisera plus de 60 000 ventes en première semaine.

Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-12-12T20:00:00+01:00 – 2024-12-12T22:00:00+01:00

