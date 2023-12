Claude Lelouch Symphonique Zénith Le Grand-Quevilly, 17 novembre 2024 13:00, Le Grand-Quevilly.

Claude Lelouch Symphonique Dimanche 17 novembre 2024, 14h00 Zénith CARRE OR : 91€ / CAT 1 : 71€ – CE : 66€ / CAT 2 : 61€ – CE : 56€ / CAT 3 : 51€

Claude Lelouch a passé son temps à capturer avec sa caméra la symphonie de la vie.

Les musiques dans ses films ont toujours tenu une grande place car il les considère comme des actrices à part entière. Pour preuve, qui ne connait pas le fameux “Chabadabada” composé par Francis Lai.

Dans le spectacle « Claude Lelouch – Le Symphonique », nous allons vous proposer de redécouvrir les plus grands succès d’un réalisateur iconique avec plus de 50 films à son actif.

De “Un homme et une femme” en passant par “l’Aventure c’est l’Aventure” mais aussi de “Les Uns et les Autres” à “Itinéraire d’un Enfant Gâté” nous vous ferons voyager, en musiques et en images, dans l’histoire du cinéma Français.

Les musiciens de la formation Symphonique interpréteront ses plus belles musiques sur un montage inédit de ses 50 films accompagnées à chaque fois, des scènes mythiques qui seront projetées sur un écran géant.

Une occasion pour Claude Lelouch et son public de célébrer plus de 60 ans de carrière et de 50 films.

Un évènement exceptionnel à ne pas rater pour tous ceux qui aiment le cinéma français.

Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.zenith-de-rouen.com/evenement/claude-lelouch-symphonique/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-11-17T14:00:00+01:00 – 2024-11-17T16:00:00+01:00

2024-11-17T14:00:00+01:00 – 2024-11-17T16:00:00+01:00