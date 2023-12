Entre nous 2 by D’pendanse Zénith Le Grand-Quevilly, 7 juin 2024 18:00, Le Grand-Quevilly.

Entre nous 2 by D’pendanse Vendredi 7 juin 2024, 20h00 Zénith CAT1 : 55.00 € / CAT2 : 42.00 €

Après « ENTRE NOUS » en 2020, la célèbre compagnie D’pendanse se retrouve le temps d’une nouvelle soirée entre amis et vous invite à partager leur univers, découvrir leurs souvenirs de voyages et retracer les moments marquants de leur parcours. Un spectacle inédit, intime, à la fois drôle et touchant bercé par la musique, le chant et la danse juste “entre nous” et vous…

Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-07T20:00:00+02:00 – 2024-06-07T22:00:00+02:00

