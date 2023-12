Star Academy Zénith Le Grand-Quevilly, 21 avril 2024 16:00, Le Grand-Quevilly.

Star Academy Dimanche 21 avril 2024, 18h00 Zénith CAT OR : 69€ – CE : 66€ /

CAT 1 : 57€ – CE : 54€ /

CAT 2 : 45€

La STAR ACADEMY revient pour une nouvelle saison sur les écrans…mais aussi sur scène dès mars 2024 !

Une sélection d’élèves désignés au cours de cette nouvelle édition aura la chance de partir sur les routes et de nous faire vivre LA grande tournée événement : STAR ACADEMY « TOUR 2024 », dans les plus grandes salles de France et de Belgique.

Cette nouvelle tournée exceptionnelle, c’est la promesse d’un grand show multi-artistes inédit, pour chanter ensemble les plus grands titres interprétés tout au long de la saison, partager à nouveau les meilleurs moments de la vie au Château, mais aussi de nombreuses surprises…! Retrouvez la troupe de la STAR ACADEMY en tournée à partir du 9 mars 2024 et le 22 mars 2024 au Dôme de Paris.

Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.zenith-de-rouen.com/evenement/star-academy/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-21T18:00:00+02:00 – 2024-04-21T20:00:00+02:00

2024-04-21T18:00:00+02:00 – 2024-04-21T20:00:00+02:00