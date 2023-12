500 voix pour Queen Zénith Le Grand-Quevilly Catégories d’Évènement: Le Grand-Quevilly

Seine-Maritime 500 voix pour Queen Zénith Le Grand-Quevilly, 12 avril 2024 18:30, Le Grand-Quevilly. 500 voix pour Queen Vendredi 12 avril 2024, 20h30 Zénith CAT 1 : 55 € / CAT 2 : 45 € / CAT 3 : 35 € Pour la première fois en Europe, 500 choristes rendront hommage à Freddie Mercury et au Groupe QUEEN. Des voix internationales incroyables, des musiciens de talent, 500 choristes, une mise en scène impressionnante, des effets spéciaux font de ce spectacle un moment inoubliable où le temps s’arrête pour retrouver pendant 2h l’atmosphère du groupe Queen ! Zénith 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.zenith-de-rouen.com/evenement/500-voix-pour-queen/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-12T20:30:00+02:00 – 2024-04-12T22:30:00+02:00

2024-04-12T20:30:00+02:00 – 2024-04-12T22:30:00+02:00 Détails Heure : 18:30 Catégories d’Évènement: Le Grand-Quevilly, Seine-Maritime Autres Code postal 76120 Lieu Zénith Adresse 44, avenue des Canadiens, Le Grand-Quevilly Ville Le Grand-Quevilly Departement Seine-Maritime Lieu Ville Zénith Le Grand-Quevilly Latitude 49.412814 Longitude 1.072857 latitude longitude 49.412814;1.072857

Zénith Le Grand-Quevilly Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-grand-quevilly/