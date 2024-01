500 voix pour les plus belles chansons françaises Zénith de Toulouse Toulouse, vendredi 17 janvier 2025.

500 voix pour les plus belles chansons françaises
Vendredi 17 janvier 2025, 20h30
Zénith de Toulouse

Après le succès de « 500 voix pour Queen », nous avons le plaisir de vous proposer le show exceptionnel « 500 voix pour les plus belles chansons françaises ». Séquence nostalgie à pleins tubes ! 15 000 choristes répartis sur 30 spectacles, les meilleurs solistes français et des musiciens de renoms vous plongeront dans l’ambiance des plus belles chansons françaises.. Un spectacle unique en France ! De Jean-Jacques Goldman à Jacques Brel, en passant par Renaud, Edith Piaf ou encore Johnny Hallyday, les choristes chaque soir vous présenteront le trésor du paysage musical français (Classement IFOP et RTL).

