STAR ACADEMY Zénith de Toulouse Toulouse, vendredi 12 avril 2024.

STAR ACADEMY Variété française 12 avril et 15 juin Zénith de Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T20:00:00+02:00 – 2024-04-12T23:59:00+02:00

Fin : 2024-06-15T20:00:00+02:00 – 2024-06-15T23:59:00+02:00

La STAR ACADEMY revient pour une nouvelle saison sur les écrans…mais aussi sur scène dès mars 2024 ! Une sélection d’élèves désignés au cours de cette nouvelle édition aura la chance de partir sur les routes et de nous faire vivre LA grande tournée événement : STAR ACADEMY « TOUR 2024 », dans les plus grandes salles de France et de Belgique. Cette nouvelle tournée exceptionnelle, c’est la promesse d’un grand show multi-artistes inédit, pour chanter ensemble les plus grands titres interprétés tout au long de la saison, partager à nouveau les meilleurs moments de la vie au Château, mais aussi de nombreuses surprises…! Retrouvez Pierre, Lénie, Julien, Héléna, Axel, Djebril et Candice à Toulouse pour deux dates exceptionnelles !

https://youtu.be/dFjHPkH1LOE Producteur: ARACHNEE PRODUCTIONS // Placement:Placement assis numéroté // Parking: Parking

Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Toulouse 31300 Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie Haute-Garonne Occitanie https://zenith-toulousemetropole.com [{« type »: « email », « value »: « shop@bleucitron.net »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/star-academy-billet/idmanif/567895/idtier/21726726 »}, {« type »: « link », « value »: « https://spectacles.bleucitron.net/reserver/star-academy-zenith-toulouse-metropole/2839 »}] [{« data »: {« author »: « Star Academy Officiel », « cache_age »: 86400, « description »: « Pour la toute premiu00e8re fois, la promo 2023 de la Star Academy interpru00e8te leur hymne « Au bout de mes ru00eaves » ud83eudd29 ud83cudfa4 nnud83dudc49 u00c0 retrouver en intu00e9gralitu00e9 sur MYTF1 : https://www.tf1.fr/tf1/star-academy/videos?xtor=CS1-337″, « type »: « video », « title »: « On vous du00e9voile l’hymne de la Promo 2023 ud83cudfb6 | Star Academy | Saison 2023 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/dFjHPkH1LOE/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=dFjHPkH1LOE », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCuqr0DrDS998pTPtJWPmP0w », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/dFjHPkH1LOE »}]

Variété française Variété française