ENTRE NOUS 2 By D’pendanse ZENITH DE ROUEN Le Grand Quevilly, vendredi 7 juin 2024.

Après « ENTRE NOUS » en 2020, la célèbre compagnie D’pendanse se retrouve le temps d’une nouvelle soirée entre amis et vous invite à partager leur univers, découvrir leurs souvenirs de voyages et retracer les moments marquants de leur parcours. Un spectacle inédit, intime, à la fois drôle et touchant bercé par la musique, le chant et la danse juste entre nous et vous…Mise en scène : Maxime DereymezSur scène :Denitsa IkonomovaKatrina PatchettJade GeroppMarie DenigotCalisson GoasdouéMaxime DereymezChristian MilletteJordan MouilleracYann- Alrick Mortreuil Guillaume Foucault

Tarif : 42.00 – 55.00 euros.

Début : 2024-06-07 à 20:00

ZENITH DE ROUEN Avenue des Canadiens 76120 Le Grand Quevilly 76