FLASHDANCE ZENITH DE ROUEN Le Grand Quevilly, dimanche 14 avril 2024.

Le spectacle est annulé, remboursement des billetsAttention, les billets de cette manifestation ne seront pas valables pour la nouvelle qui sera prochainement mise en venteCélébrant son 40e anniversaire, le phénomène du film à succès Flashdance revient sur scène au CASINO DE PARIS puis en Tournée dans toute les villes de FRANCE! Une comédie musicale avec une bande son qui comprend les plus grands hits dance des années 80.Le spectacle Flashdance raconte l’histoire inoubliable d’Alex, ouvrière dans une aciérie de Pittsburgh le jour, et danseuse dans un bar la nuit, rêvant de devenir un jour une star de la danse. Quand une romance avec son patron à l’usine, menace de compliquer ses ambitions, Alex apprend la signification de l’amour, et se sert de son talent afin de réaliser son rêve. Retrouvez sur scène plus de 30 artistes qui vous feront danser sur les plus grands titres tels que What a Feeling, Maniac, Gloria, Manhunt, I Love Rock & Roll, Cameleon Girls…

Tarif : 35.00 – 79.00 euros.

Début : 2024-04-14 à 16:00

ZENITH DE ROUEN Avenue des Canadiens 76120 Le Grand Quevilly 76