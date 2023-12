Concert: Echos d’Hyrule par NEKO LIGHT ORCHESTRA Zénith de Pau Pau, 21 avril 2024, Pau.

Pau Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 20:00:00

fin : 2024-04-21

‘Echos d’Hyrule’ – Concert tribute sur les univers de la saga vidéo ludique « The Legend of Zelda » (Neko Light Orchestra)

Retrouvez les musiques emblématiques de la saga créée par Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuka.

De « The Legend of Zelda » premier du nom à « Breath of The Wild » en passant par « Ocarina of Time », venez découvrir ou redécouvrir les plus grands thèmes musicaux de la saga réinterprétés par le Neko Light Orchestra.

Un concert puissant, en émotion, un voyage musical incroyable au coeur d’Hyrule, sur les traces de la Princesse Zelda.

Durée du concert : 1H25

Neko Light Orchestra est un collectif de 25 musiciens compositeurs, créé à Toulouse en 2011.

Orchestre de rock mélodique spécialisé dans les ré-interprétations des musiques des Cultures de l’Imaginaire.

Le groupe s’illustre dans les univers de la science-fiction et de la fantasy….

EUR.

Zénith de Pau allée Suzanne Bacarisse

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-07 par OT Pau