Zeid and the wings Rust Lyss Aix-en-Provence, vendredi 28 juin 2024.

Zeid and the wings Rust Lyss Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Plein feu sur Zeid Hamdan.

Zeid Hamdan est un chanteur, parolier, musicien et producteur de musique libanais. Ses innovations lui ont valu le surnom de “Pape de l’underground du Moyen-Orient”.

Il présente un aperçu de ses multiples talents avec trois spectacles événements, qui ont lieu les 21 et 28 juin ainsi que le 6 juillet dans le cadre de Zik Zac.



Une soirée concoctée pour la Fête de la Musique avec trois invitations.

Zied and The Wings est un groupe éclectique de musiciens et de chanteurs qui se sont réunis progressivement à partir de 2010. Petra Hawi et Hani Manja forment Rust Duo, sans doute le groupe le plus avant-gardiste du Liban. Et Lyss a commencé son voyage musical à l’âge de 17 ans, attirée par les rythmes hypnotiques de la hard techno.



Programmation de la Fonderie en partenariat avec la Manufacture, Rencontres du 9° Art Festival de BD, Nuits Métis, F.A.C.E.S, Zik Zac Festival .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-28

fin : 2024-06-28

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

