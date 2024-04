Yvon Le Men et Morgan, concert et poésie Salle des Fêtes La Roche-Jaudy, vendredi 26 avril 2024.

Yvon Le Men et Morgan, concert et poésie Salle des Fêtes La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor

Poésie et concert sous casque avec Yvon Le Men et Morgan, pour le 38e anniversaire de l’accident de Tchernobyl

Lecture de poèmes à l’oreille et chant en 3D.

Réservation recommandée (160 places) auprès de la mairie de la Roche-Jaudy au 02 96 91 36 31 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 20:30:00

fin : 2024-04-26

Salle des Fêtes Rue de Pitié

La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne

