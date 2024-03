Yoga Mimizan, vendredi 5 juillet 2024.

Yoga Mimizan Landes

Pour le corps et l’esprit, s’accorder un moment pour soi!

Cours de Yoga sur la plage (hatha yoga avec quelques enchainements), propice à l’apaisement et l’harmonie, guidé par la respiration.

Accessible au débutant et au confirmé.

Amenez votre tapis de yoga ou une grande serviette de plage.

Tous les lundis, mercredis et vendredis EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05 09:00:00

fin : 2024-07-05 10:30:00

Plage Remember

Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine afriso@hotmail.com

L’événement Yoga Mimizan a été mis à jour le 2024-03-19 par OT Mimizan