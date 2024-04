Yoga famille MJC Héritan Mâcon, dimanche 5 mai 2024.

Un moment de partage pour les petits & grands.

Un atelier ludique et facile à pratiquer, qui permet aux petits de se découvrir, de profiter pleinement d’un moment de complicité et d’échange avec leur parent; au parent d’accompagner son enfant dans son aventure, dans un espace de joie et de rire, et ainsi de cultiver, aussi, son propre enfant intérieur. Il permet donc, ensemble, de se relaxer.

Animée par Catherine NAVILLE, professeure de Kundalini Yoga certifiée par le KRI, affiliée à la FFKY. 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 10:00:00

fin : 2024-05-05 11:30:00

MJC Héritan 24, rue de l’Héritan

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté dplanche@mjc-heritanmacon.org

