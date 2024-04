Yoga et Vin Dans les vignes Pouilly-sur-Loire, dimanche 8 septembre 2024.

Yoga et Vin Dans les vignes Pouilly-sur-Loire Nièvre

Retrouvez vous, sur l’appellation de Pouilly Fumé et Pouilly sur Loire, en plein milieu des vignes.

Vivre le moment présent, s’ancrer avec le terroir et le paysage comme un pied de vigne lors d’une séance de yoga conduite par Evelyne Boussard.

Après la séance de yoga vivez une expérience sensorielle. Dégustez les vins de Pouilly sur Loire et Pouilly Fumé en toute sérénité. Séance de yoga par Evelyne Boussard, professeur de Hatha Yoga. Lieu de rendez-vous communiqué lors de votre réservation. 18 18 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-08

fin : 2024-09-08

Dans les vignes Au coeur du vignoble de Pouilly

Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@tourdupouillyfume.fr

L’événement Yoga et Vin Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2024-04-02 par 58_OT COEUR DE LOIRE