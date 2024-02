Yoga des petits Médiathèque Rangueil Toulouse, mercredi 17 avril 2024.

Yoga des petits Relaxation et initiation au yoga pour les petits… comme les plus grands. Mercredi 17 avril, 10h30 Médiathèque Rangueil

Début : 2024-04-17T10:30:00+02:00 – 2024-04-17T12:30:00+02:00

Fin : 2024-04-17T10:30:00+02:00 – 2024-04-17T12:30:00+02:00

Mercredi 17 avril à 10h30

Relaxation et initiation au yoga pour les petits… comme les plus grands.

À partir de 1 an

Inscription au 05 61 22 24 50

Médiathèque Rangueil

