YEEWU : Uriel Barthélémi & Gaston Bandimic + Guest Thomas Dodji Kpadé Le Comptoir Fontenay-sous-Bois, vendredi 1 mars 2024.

YEEWU : Uriel Barthélémi & Gaston Bandimic + Guest Thomas Dodji Kpadé Amateurs d’inédits, voilà une musique puissante, politique, et dansante.

Yeewu nous emmène au coeur d’un univers électronique, rappé en wolof, dans un clash stylistique et culturel sans concessions. Vendredi 1 mars, 20h45 Le Comptoir Plein tarif : 18 €

Tarif web : 16 €

Tarif réduit : 14 €

Début : 2024-03-01T20:45:00+01:00 – 2024-03-01T22:00:00+01:00

Amateurs d’inédits, d’engagement et de sensations fortes, voilà une musique puissante, politique, mystique et dansante qui constitue une performance inoubliable !

L’univers d’Uriel Barthélémi est inclassable et sans limite, il relève toujours d’une expérience sensitive intense, faite de textures sonores riches et complexes, qui marie différents types d’instruments électroniques, analogiques et acoustiques.

Sa rencontre avec le MC Sénégalais Gaston Bandimic qui scande ses paroles politiques et revendicatives en wolof, fait se clasher le hip-hop, l’électro et la musique expérimentale, une musique infusée de références au footwork, à la drum’n bass, tout comme à une certaine vision du jazz et de l’indus.

Avec :

Gaston BANDIMIC (voix, lyrics)

Uriel BARTHÉLÉMI (batterie, ordinateur)

invité·e : Thomas Dodji KPADÉ (violoncelliste)

Le Comptoir 95 rue Roublot, 94120 Fontenay-sous-Bois

Uriel Barthélémi Gaston Bandimic

