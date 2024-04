Yassine Belattar dans En marge Kezaco Café-Théâtre Mâcon, mardi 7 mai 2024.

Il est maintenant temps de le découvrir ou redécouvrir sur scène. Après plus de 15 000 spectateurs conquis à Paris et de nombreuses représentations dans toute la France et en Afrique, Yassine Belattar part en tournée avec son spectacle En Marge , avec une date au Kezaco café-Théâtre.

L’artiste raconte tout au public avec humour et parfois beaucoup d’émotion. Corrosif, drôle et généreux, il ne le lasse pas de raconter ses déboires, dressant une galerie de portraits désopilante de ceux qui occupent le haut du pavé médiatico-politique qu’il dépeint sans concession. 20 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-07 20:00:00

fin : 2024-05-07

Kezaco Café-Théâtre 24 Rue Rambuteau

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@kezacomacon.fr

