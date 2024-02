Yapadâge Arbois, mercredi 21 février 2024.

Yapadâge Arbois Jura

1000 km à vélo pour changer de regard sur la rouille et les rides

Participation libre

Dans le cadre du Festival Off des Rendez Vous de l’Aventure, venez découvrir Yapadâge, un film de Florence Archimbaud et Sylvie Massart.

Ils ont 92 et 97 ans. Ils sont lourds et sans dérailleur. Le rêve de ces deux vieilles bicyclettes ? Faire 1000 km à travers les huit départements de Bourgogne Franche-Comté.

Ils ont entre 80 et 100 ans. Ils nagent, pédalent, jouent au tennis… Leur devise ? Tant qu’on peut le faire, il faut le faire.

Une aventure 0 carbone qui vous donnera envie de restaurer votre vieux vélo. Une histoire qui vous fera changer de regard sur la rouille… et les rides.

⏱ 46 min. + échange avec Florence Archimbaud .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 20:00:00

fin : 2024-02-21

RDC mairie

Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté unprojetcitoyen@gmail.com

