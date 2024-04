Y’a pas d’âge ! Salle cinéma Espace de la Brenne Sombernon, vendredi 12 avril 2024.

12/04/2024- 20h30

Yapad’âge un road movie qui sublime le grand âge.

Les 1000km de Sylvie, Florence et leurs vieilles bicyclettes 1925, 1930, leurs rencontres avec des personnes âgées entre 80 et 100 ans dont la devise est tant qu’on peut le faire, il faut le faire.

Une aventure 0 carbone qui donne envie de restaurer un vieux vélo.

Une histoire qui fait changer de regard sur la rouille… et les rides. 0 0 EUR.

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12 23:00:00

Salle cinéma Espace de la Brenne 56 avenue de la Brenne

Sombernon 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté bibliotheque@sombernon.fr

L’événement Y’a pas d’âge ! Sombernon a été mis à jour le 2024-04-04 par COORDINATION CÔTE-D’OR