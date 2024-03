Y’a de la vie sur le Fil vert ! Fil vert 1 : le parcours sauvage Marché du parc du Castel Floirac, mercredi 24 avril 2024.

Y’a de la vie sur le Fil vert ! Fil vert 1 : le parcours sauvage Inauguré en 2015, le premier sentier du Fil Vert fait dorénavant partie du GR Métropolitain. Venez découvrir les caractéristiques des Coteaux, leurs paysages et leur biodiversité ! Mercredi 24 avril, 14h00 Marché du parc du Castel Gratuit, limité à 20 participants. Arrêt de Bus 16 arrêt « Mairie de Floirac » // Bus 32 arrêt « Parc municipal ». Détails de rendez-vous réservé aux inscrits. Inscription obligatoire (lien HelloAsso ci-dessous).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-24T14:00:00+02:00 – 2024-04-24T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-24T14:00:00+02:00 – 2024-04-24T16:00:00+02:00

Découverte du premier sentier du fil vert et GR métropolitain, sur les coteaux sud de Floirac classés au titre des Espaces Naturels de Gironde. Observations de la flore et de la biodiversité des coteaux avec un point de vue imprenable sur Floirac. Parcours du Chateau du Castel jusqu’au Chemin des Plateaux animé par Cistude Nature. Sortie financée par la Ville de Floirac et le Conseil Départemental de la Gironde.

Marché du parc du Castel Avenue du Président François Mitterrand 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/ville-de-floirac/evenements/y-a-de-la-vie-sur-le-fil-vert-fil-vert-1-le-parcours-sauvage »}]

naturaliste sortie

Ville de Floirac