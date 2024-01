TRIATHLON XTERRA FRANCE Xonrupt-Longemer, samedi 6 juillet 2024.

Xonrupt-Longemer Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-07-06

fin : 2024-07-07

Epreuve internationale de triathlon pleine nature. Natation en eau libre (lac), du VTT et une course à pied sous forme de trail. 2000 participants attendus sur le week-end dans une super ambiance sportive et familiale.

Le samedi : XTerra kids, XTerra mini-kids, Swimrun et XTerra Enduro.

Le dimanche : XTerra Découverte et XTerra France.

Accès libre pour les spectateurs.Tout public

.

Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est



Mise à jour le 2023-12-28 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES