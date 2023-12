TRAIL DE LA VALLEE DES LACS Xonrupt-Longemer, 1 décembre 2023, Xonrupt-Longemer.

Xonrupt-Longemer,Vosges

5 épreuves adultes de différents formats (en individuel ou en relais) et 2 mini trails enfants raviront tous les amateurs de la course à pied nature, du trail court de 13km au long de 65km avec 3500m de dénivelé positif. Le Trail de Gérardmer c’est la Perle du trail !!. Tout public

Samedi 2024-06-29 fin : 2024-06-29 . 15 EUR.

Xonrupt-Longemer 88400 Vosges Grand Est



5 adult events of different formats (individual or relay) and 2 mini trails for children will delight all lovers of nature running, from the short trail of 13km to the long one of 65km with 3500m of positive difference in altitude. The Trail de Gérardmer is the Pearl of the trail!

5 pruebas para adultos de diferentes formatos (individual o relevos) y 2 mini trails para niños harán las delicias de todos los amantes del running en la naturaleza, desde el trail corto de 13km hasta el largo de 65km con 3500m de desnivel positivo. ¡El Trail de Gérardmer es la Perla del Trail!

5 Wettkämpfe für Erwachsene in verschiedenen Formaten (Einzel- oder Staffellauf) und 2 Minitrails für Kinder werden alle Liebhaber des Naturlaufs begeistern, vom kurzen Trail über 13 km bis zum langen Trail über 65 km mit 3500 m positivem Höhenunterschied. Der Trail de Gérardmer ist die Perle des Trails!

