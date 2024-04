Workshop avec Virginie Augustin Maison de la bd Blois, vendredi 7 juin 2024.

Le workshop annuel de la Maison de la bd est encadré par Virgnie Augustin. Elle fera partager ses méthodes de travail aux stagiaires. 7 et 8 juin 1

Le vendredi 7 & samedi 8 juin 2024

14h à 17h30 & 9h à 12h – 14h à 17h, sur inscription

Après Emmanuel Guibert, Edmond Baudoin, Emmanuel Lepage, Jean-Claude Mézières, Régis Loisel, Riff Reb’s, Jean-C. Denis et Florence Cestac, le workshop annuel de la Maison de la bd est encadré par Virgnie Augustin. Cet atelier s’adresse aux adultes et aux jeunes adultes ayant une appétence pour les arts narratifs. Elle fera partager ses méthodes de travail aux stagiaires. Chaque participant viendra avec son matériel et ses projets. En abordant les techniques de composition d’une planche, le rythme, l’auteur développera la narration propre à la bande dessinée.

Élève du CFT Gobelins, formée au dessin animé, elle collabore avec les studios Disney. En 2001, Lupano lui propose le scénario de la série Alim le Tanneur. Éclectique, changeant de style en fonction des projets, elle participe au collectif de bd BOUM Les Gens normaux, scénarisé par Hubert, qu’elle retrouve en 2016 pour Monsieur désire ?. Elle entame la série 40 Éléphants scénarisée par Kid Toussaint. En 2019, elle réalise en solo, Chimères de fer dans la clarté lunaire, pour la série Conan le Cimmérien. Elle retrouve Hubert pour Joe La Pirate. Elle signe un Valérian « vu par », écrit par Pierre Christin, autour d’une réflexion pleine d’humour sur la création. Récemment elle participe à la série du Petit théâtre des opérations, qui met à l’honneur le destin de femmes d’exception oubliées des deux Guerres mondiales. Extrêmement talentueuse, elle réalise un grand écart avec une production remarquable et librement inspirée.

Tarif : 120€ la journée et 1/2 ( un déjeuner compris)

Public : initié

Inscription : https://www.helloasso.com/associations/association-bd-boum/evenements/workshop-avec-virgnie-augustin

Maison de la bd 3 rue des Jacobins Blois 41000 Loir-et-Cher