Worakls Orchestra Festival Ecaussystème Gignac, samedi 27 juillet 2024.

Worakls Orchestra Festival Ecaussystème Gignac Lot

Après avoir conquis l’Europe avec ses tournées à guichets fermés en 2022 et 2023, Worakls revient sur scène pour présenter la nouvelle interprétation de son projet Worakls Orchestra . Accompagné d’une vingtaine de musiciens classiques dont six solistes aux talents et cultures diverses, Worakls reprend la route pour une

nouvelle aventure complètement revisitée, en vue de présenter son nouvel album. Plus qu’un nouveau show, c’est l’aboutissement d’un artiste inimitable, dont les inspirations touchent toutes les générations de mélomanes. Attention frissons garantis à Ecaussystème, venez vous faire surprendre !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27

fin : 2024-07-27

Coeur du village

Gignac 46600 Lot Occitanie

