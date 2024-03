Women weave the land L’usine CNAR Tournefeuille, vendredi 19 avril 2024.

Women weave the land QUATRE ACROBATES ET UNE MUSICIENNE POUR INTERROGER LE PAYSAGE À TRAVERS LA PENSÉE ÉCO-FÉMINISTE. Vendredi 19 avril, 18h00 L’usine CNAR Sur inscription

Alors que le concept d’éco-féminisme fait son chemin, comment envisager autrement le rapport entre genre et nature, ou repenser les axes de la domination du vivant ? Dans Women Weave the Land, Marion Even pose la question du regard féminin, en conjuguant cirque, danse, et arts plastiques. En pleine nature, quatre acrobates et une musicienne investissent une structure cinétique qui tourne comme un petit manège et déploient des écheveaux de lin. Nouvelles Ariane, nouvelles Pénélope, “tissant la terre” chacune à leur façon, elles proposent un récit inédit : celui d’une communauté de femmes dont les trajectoires imbriquées dessinent une autre voie.

Distribution :

Écriture et mise en piste – Marion Even

Interprètes – Julia Brisset – Raphaëlle Rancher – Garazi Pascual Esnaola – Francesca Fioraso

Création et interprétation sonore – Manon David

Direction technique : Maxime collier

Scénographie – Marion Even

Création costumes – Clémentine Monsaingeon

Teinture végétale – Nelle Bosson

Conception agrès – Quentin Claude

Réalisation agrès – Michel Claude – Gaël Richard – Quentin Allart

Mise en image – Gino Pettinotti & Mathéo Even

Administration, production et diffusion : Hugo Claude & Héloïse Caro

L'usine CNAR Tournefeuille Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie

Cirque – paysage – tissage –