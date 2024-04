WOMAN WEAVE THE LAND Chemin de Larramet Tournefeuille, vendredi 19 avril 2024.

Quatre acrobates et une musicienne sur une structure circulaire en pleine nature !

Entre cirque, danse et arts plastiques venez découvrir cette création et profiter d’un joli moment.

A travers ce spectacle, ces trois femmes vous raconte l’histoire d’une communauté de femmes, unie avec la forêt, les éléments et le mouvement. Avec bienveillance, elles viennent interroger le regard féminin, la sororité et l’éco-féminisme, en tissant la terre à l’aide d’écheveaux de lin qui tantôt les soutiennent, tantôt les font basculer.

Cette coexistence, c’est un récit inédit dans lequel elles deviennent à la fois Circé, Pénélope, Calypso, Penthésilée & Méduse. .

Début : 2024-04-19 19:30:00

fin : 2024-04-19 20:30:00

Chemin de Larramet BASE DE SPORTS ET DE LOISIRS DE LA RAMEE

Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie

