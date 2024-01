Théâtre « Silence, on tourne !! » Wisches, vendredi 15 mars 2024.

Théâtre « Silence, on tourne !! » Wisches Bas-Rhin

Début : 2024-03-15 20:30:00

fin : 2024-03-22

Le Cercle Théâtrale de Hersbach présente cette comédie de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras avec en première partie Céline qui papotera avec le public ! Une équipe de cinéma a investi l’espace théâtral Robert Hossein de Wisches-Hersbach pour le tournage d’un film. Aujourd’hui on tourne la séquence du mari trompé qui interrompt une représentation pour tuer l’amant de sa femme. Au cours du tournage on va découvrir que le producteur est véreux, que le réalisateur, amoureux de la jeune actrice et dévoré de jalousie, s’est promis de démasquer son rival pour lui faire la peau. L’éternel second rôle, quant à lui, est prêt à toutes les crapuleries pour faire décoller sa carrière ! Vous, public, vous êtes prêts à quoi ? …

58 Grand Rue

Wisches 67130 Bas-Rhin Grand Est theatrehersbach@gmail.com



L’événement Théâtre « Silence, on tourne !! » Wisches a été mis à jour le 2024-01-17 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche