Don du sang Wintzenheim-Kochersberg, 3 juin 2024 17:00, Wintzenheim-Kochersberg.

Wintzenheim-Kochersberg,Bas-Rhin

Collecte organisée par l’Etablissement Français du Sang – Collation offerte à chaque donneur.

2024-06-03 fin : 2024-06-03 20:00:00. 0 EUR.

Wintzenheim-Kochersberg 67370 Bas-Rhin Grand Est



Collection organized by the Etablissement Français du Sang – Snack offered to each donor

Recogida organizada por el Etablissement Français du Sang – Merienda ofrecida a cada donante

Blutspendeaktion, organisiert vom Etablissement Français du Sang – Snack für jeden Spender

Mise à jour le 2023-12-06 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg