Winter Legacy by Alexis Pinturault Stade Emile Allais Courchevel, samedi 6 avril 2024.

Winter Legacy by Alexis Pinturault Stade Emile Allais Courchevel Savoie

Imaginé par Alexis Pinturault, le Winter Legacy propose une course inédite et une journée remplie de bonne humeur. Pour franchir la ligne d’arrivée il vous faudra mêler technique, audace et un peu de folie…

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-06

Stade Emile Allais 83 rue park city

Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

L’événement Winter Legacy by Alexis Pinturault Courchevel a été mis à jour le 2023-11-17 par Mairie de Courchevel