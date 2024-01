WILLY ROVELLI – WILLY ROVELLI – HEUREUX THEATRE A L’OUEST Rouen, mardi 2 avril 2024.

Heureux.Ça y est, je suis heureux !Il m’en aura fallu du temps pour en arriver à cette conclusion, croyez le bien.Pourtant, il en faut du sacré courage pour être heureux en ce moment : dérèglement climatique, conflits aux 4 coins du monde, inflation, et bla-bla-bla, et bla-bla-bla…Mais moi j’ai décidé de m’en foutre, ou presque !Une fois qu’on a compris que l’on n’est pas maître de tout, ça fait un bien fou.La vie veut que l’on joue ? Alors je joue.Et à présent, il ne manque plus que vous veniez jouer avec moi.

Tarif : 30.20 – 30.20 euros.

Début : 2024-04-02 à 21:00

THEATRE A L’OUEST 26 QUAI GASTON BOULET 76000 Rouen 76