Soirée quilles/jeux de société Wildersbach, samedi 15 juin 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 18:00:00

fin : 2024-06-15 23:00:00

Venez partager une soirée ludique (pétanque, molky, jeu de quilles, jeux de société etc.) autour de tartes flambées traditionnelles et de grillades. N’hésitez pas à emmener vos propres jeux (jeux d’ambiance, courts, simples, ouverts à tous).

0 EUR.

62 rue de la Perheux

Wildersbach 67130 Bas-Rhin Grand Est hazemannluc@gmail.com



L’événement Soirée quilles/jeux de société Wildersbach a été mis à jour le 2024-01-17 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche