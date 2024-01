Apéro & jeux extérieurs Wildersbach, dimanche 23 juin 2024.

Apéro & jeux extérieurs Wildersbach Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 10:00:00

fin : 2024-06-23 12:00:00

Partagez un moment convivial et divertissez-vous au grand air avec différents jeux comme le jeu de quilles traditionnel, la pétanque, le molkky etc.. Conditions participation libre (hors buvette).

EUR.

62 rue de la Perheux

Wildersbach 67130 Bas-Rhin Grand Est hazemannluc@gmail.com



