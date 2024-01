Marche Contée Légendes et Histoire du Ban de la Roche Wildersbach, samedi 6 avril 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 19:00:00

fin : 2024-04-06 23:50:00

Participez à un voyage fantastique, ponctué de collations et explorez l’histoire et les légendes de l’ancien Ban de la Roche. Cette animation est une création artistique originale. Réservation bit.ly/marchecontee. Conditions chaussures & équipement de marche, vêtements adaptés à la météo, min. 10 ans, animaux non admis. Parcours 7 km, 4h30, niv. intermédiaire.

Participez à un voyage fantastique et imaginaire à travers cinq siècles d’histoire, ponctué de collations, de frissons et de trésors cachés et explorez l’histoire et les légendes de l’ancien Ban de la Roche. Cette animation est une création artistique originale. Réservation bit.ly/marchecontee.

Conditions chaussures & équipement de marche, vêtements adaptés à la météo, min. 10 ans, animaux non admis. Parcours 7 km, 150 m dénivelé, 4h30, niveau intermédiaire.

Col de la Perheux

Wildersbach 67130 Bas-Rhin Grand Est hazemannluc@gmail.com



