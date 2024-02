Wild Explosion of Radical Softness de Maria Ferreira Silva Centre Chorégraphique National d’Orléans Orleans, jeudi 13 juin 2024.

Wild Explosion of Radical Softness de Maria Ferreira Silva
Jeudi 13 juin, 19h00
Centre Chorégraphique National d'Orléans
Gratuit sur réservation

Dans Wild Explosion of Radical Softness, Maria Ferreira Silva utilise son corps comme matériau artisanal et un morceau de textile comme partenaire pour confectionner une danse qui invite l’imaginaire collectif à résonner à travers la force d’un corps singulier. Elle ouvre la riche tapisserie des archives de danse en s’entrelaçant avec des récits personnels pour remettre en question les notions fixes de soi, d’espace et de relation. Ce travail émerge de ses recherches continues sur la plasticité, la pensée et le mouvement à travers « l’ouverture et la détermination, l’action et la vulnérabilité » et approfondit les principes de formation, de transformation, d’explosion et de temps non linéaire pour se déployer sur le chorégraphique et le performatif. Ce solo est développé pour habiter la boîte noire, les musées et les contextes in situ, activant sa propre plasticité de l’intérieur.

Centre Chorégraphique National d'Orléans
37 rue du Bourdon Blanc, Orléans
Orleans 45000
Loiret
Centre-Val de Loire

© Maria Ferreira Silva