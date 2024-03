« Why Patterns ? » en concert au Relai•s Des Futurs plus apéro dinatoire Le Relai•s Des Futurs Lormes, vendredi 19 avril 2024.

La musique instrumentale de WHY PATTERNS? mêle saxophones augmentés, synthétiseurs et séquenceurs dans de longues plages électroniques froides, pourtant lumineuses. Le groupe tente de faire entendre des processus musicaux répétitifs sans jamais perdre le sens d’un lyrisme inspiré flamboyant, enveloppant, avec des échos de club berlinois et plein d’histoires.

Synth minimalist

Influences Steve Reich, Suzanne Ciani, Laurie Spiegel, Terry Riley EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 19:00:00

fin : 2024-04-19 23:55:00

Le Relai•s Des Futurs 15 Avenue du 8 Mai 1945

Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté info@lerelaisdesfuturs.com

