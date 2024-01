WHICH?GARDEN le jardin bio qui nourrit la terre, le corps et l’âme ! Which?Garden Étang-sur-Arroux, samedi 15 juin 2024.

WHICH?GARDEN le jardin bio qui nourrit la terre, le corps et l’âme ! Which?Garden Étang-sur-Arroux Saône-et-Loire

Un beau jardin qui a été conçu selon les principes de la permaculture et qui vous propose des légumes, petits fruits et herbes bio, tout frais, cultivés avec amour et au fil des saisons. Notre spécialité ? La récolte minute ) A part le maraîchage, Which?Garden comprend également des plantes médicinales, des fleurs comestibles, des bouquets à cueillir soi-même et une pépinière.

«Which?Garden» signifie «Quel?Jardin» en français. Le point de départ de ce projet était la question «Quel genre d’aliments souhaitons-nous manger?°». Au bout de ces réflexions Une vision pour cultiver autrement, promouvoir la #biodiversité et créer des #solsfertiles qui produisent à leur tour des aliments sains pour nous, les humains.

La visite du jardin peut être combinée avec une visite de la #BaladeCirculaire, notre sentier pédagogique qui présente l’économie circulaire et ses atouts.

Équipements :

Parking, toilette sèche.

Transports publics 15 min. à pied depuis la gare SNCF d’Etang-sur-Arroux. EUR.

Which?Garden Lieu-dit Fougerette

Étang-sur-Arroux 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté oui@whichgarden.org

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 09:00:00

fin : 2024-06-15 19:00:00



L’événement WHICH?GARDEN le jardin bio qui nourrit la terre, le corps et l’âme ! Étang-sur-Arroux a été mis à jour le 2024-01-24 par ENERGY CITIES