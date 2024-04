Western Symphonique Festival 1001 Notes Limoges Limoges, samedi 20 juillet 2024.

Western Symphonique Festival 1001 Notes Limoges Limoges Haute-Vienne

À 21h30

Durée 80min

Country Métal Musique du Monde

Dans ce grand concert de clôture, l’Orchestre symphonique et Chœur 1001 Notes monte sur scène avec une mission emmener le public dans un voyage de l’autre côté de l’Atlantique.

Chacun trouvera la monture de son choix, un cheval parcourant les plaines du far west ou une Harley Davidson pour rouler sur la mythique route 66.

Les solos de banjo ou de violon seront accompagnés par les 120 musiciens et choristes qui composent l’ensemble, sur des thèmes composés par les plus grands Dvorak, Ennio Morricone, George Gershwin, Bruce Springsteen ou Metallica.

Réservations obligatoires. 69 69 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20 21:30:00

fin : 2024-07-20

Patinoire Olympique

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine billetterie@festival1001notes.com

