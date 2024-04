WEEK-END THÉÂTRE COP’EN SCÈNE Salle des fêtes Contrisson, samedi 13 avril 2024.

Cop’En Scène, week-end de théâtre en partenariat avec les associations Expressions, Go Elan, Môm’Anim, le Comité des fêtes de Mognéville et la commune de Contrisson.

– Samedi à 20h30 Expressions 55 et sa compagnie théâtrale Les Squatteurs présentent « La Souricière » (pièce policière d’Agatha Christie) 1h40.

– Dimanche à 14h30 Saynètes & comédies 1h15 par la troupe de Go Elan de Nettancourt.

– Dimanche 16h La P’tite troupe Mognévilloise présente Le Coucou 1h30 (pièce de Jean-Pierre Martinez).

Tous publics tarif 2,5 € le samedi et prix libre le dimanche.

Buvette, uniquement le dimanche.

Places limitées, réservation fortement conseillée par tél ou mail à culture@copary.fr (ou le jour même uniquement au 07 84 45 43 49 après 16h le vendredi).Tout public

2.5 EUR.

Salle des fêtes Rue du Stade

Contrisson 55800 Meuse Grand Est culture@copary.fr

