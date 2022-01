Week-end Théâtral Saint-Gobain Saint-Gobain Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Gobain

Week-end Théâtral Saint-Gobain, 26 février 2022, Saint-Gobain. Week-end Théâtral Saint-Gobain

2022-02-26 – 2022-02-26

Saint-Gobain Aisne Saint-Gobain Aisne Rendez-vous le samedi 26 février à 20h30 à l’Ermitage de Saint-Gobain pour assister à la pièce de théâtre : « De quel continent est l’hirondelle? ». L’hirondelle, la condamne-t-on parce qu’elle change de continent pour survivre au fil des saisons ? Les migrants…plus la question se fait sensible, moins elle semble trouver de solution . Un spectacle tendre et poétique sur un sujet majeur.

de O. Gosse par « Le théâtre à coulisses ».

La Ville de Saint-Gobain a du reporter la représentation de la pièce de théâtre « De quel continent est l’hirondelle » initialement prévue le samedi 15 janvier 2022 dans votre salle multiculturelle l’Ermitage. Informations et réservations au 03 23 52 80 01 Rendez-vous le samedi 26 février à 20h30 à l’Ermitage de Saint-Gobain pour assister à la pièce de théâtre : « De quel continent est l’hirondelle? ». L’hirondelle, la condamne-t-on parce qu’elle change de continent pour survivre au fil des saisons ? Les migrants…plus la question se fait sensible, moins elle semble trouver de solution . Un spectacle tendre et poétique sur un sujet majeur.

de O. Gosse par « Le théâtre à coulisses ».

La Ville de Saint-Gobain a du reporter la représentation de la pièce de théâtre « De quel continent est l’hirondelle » initialement prévue le samedi 15 janvier 2022 dans votre salle multiculturelle l’Ermitage. Informations et réservations au 03 23 52 80 01 +33 3 23 52 80 01 Rendez-vous le samedi 26 février à 20h30 à l’Ermitage de Saint-Gobain pour assister à la pièce de théâtre : « De quel continent est l’hirondelle? ». L’hirondelle, la condamne-t-on parce qu’elle change de continent pour survivre au fil des saisons ? Les migrants…plus la question se fait sensible, moins elle semble trouver de solution . Un spectacle tendre et poétique sur un sujet majeur.

de O. Gosse par « Le théâtre à coulisses ».

La Ville de Saint-Gobain a du reporter la représentation de la pièce de théâtre « De quel continent est l’hirondelle » initialement prévue le samedi 15 janvier 2022 dans votre salle multiculturelle l’Ermitage. Informations et réservations au 03 23 52 80 01 Ermitage Saint-Gobain

Saint-Gobain

dernière mise à jour : 2022-01-28 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT Cœur de Picard

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Gobain Autres Lieu Saint-Gobain Adresse Ville Saint-Gobain lieuville Saint-Gobain Departement Aisne

Saint-Gobain Saint-Gobain Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gobain/

Week-end Théâtral Saint-Gobain 2022-02-26 was last modified: by Week-end Théâtral Saint-Gobain Saint-Gobain 26 février 2022 Aisne Saint-Gobain

Saint-Gobain Aisne